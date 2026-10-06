Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar - Son Dakika
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Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

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Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
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Karadağ'ın turizm merkezi Budva'da Türk ve Rus vatandaşlarının mülklerini satışa çıkarmasıyla gayrimenkul piyasasında dengeler değişti. Vize uygulamalarına ilişkin belirsizlikler, oturum şartlarındaki değişiklikler ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle Karadağ'da yaşayan Türklerin yaklaşık yüzde 15'inin ülkeden ayrıldığı öne sürüldü. Artan konut arzıyla birlikte kiralarda 100 ila 200 euroya varan düşüş yaşandı.

Karadağ'ın önemli turizm merkezlerinden Budva'da gayrimenkul piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Rusya ve Türkiye vatandaşlarının mülklerini satışa çıkarmasıyla konut arzı artarken, kiralarda 100 ila 200 euroya varan düşüş görüldü.

TÜRKLER VE RUSLAR MÜLKLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Adriyatik kıyısındaki Budva'da son yıllarda hızla yükselen gayrimenkul piyasası yön değiştirmeye başladı. Yabancı mülk sahiplerinin satış kararı almasıyla hem satılık hem de kiralık konutların sayısında artış yaşandı.

Yerel emlak sektöründen aktarılan bilgilere göre özellikle Türkiye ve Rusya vatandaşlarının sahip oldukları gayrimenkulleri satışa çıkarması piyasadaki konut arzını artırdı.

KİRALAR 200 EUROYA KADAR GERİLEDİ

Piyasaya yeni konutların girmesi kiralık daire fiyatlarına da yansıdı. Aylık kiralarda önceki döneme göre 100 ila 200 euro arasında düşüş görüldü. Daha önce aylık 600-700 euroya kiralanan tek yatak odalı dairelerin fiyatları 400-500 euro seviyelerine kadar geriledi.

Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

VİZE BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLDU

Gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin arkasında idari süreçler, uluslararası yaptırımlar ve yükselen yaşam maliyetlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle 2022'den itibaren Karadağ'a yerleşen Rusya vatandaşlarının uluslararası yaptırımlar nedeniyle oturum izinlerinin uzatılması, vize işlemleri ve uluslararası para transferlerinde çeşitli sorunlarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Gelecekte vize zorunluluğu getirilebileceği yönündeki beklentiler ile gayrimenkul yatırımı üzerinden alınan oturum izinlerine ilişkin düzenlemelerin de yabancı yatırımcılar açısından belirsizliği artırdığı belirtiliyor.

TÜRK NÜFUSUNUN YÜZDE 15'İNİN AYRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Emlak danışmanı Tomislav Rankovic, vize muafiyetinin kaldırılabileceği yönündeki beklentiler ve yasal şartlardaki değişikliklerin bazı yabancıların Karadağ'dan ayrılmasını hızlandırdığını söyledi.

Rankovic, Karadağ'da yaşayan Türk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

DAHA UCUZ ÜLKELERE YÖNELİYORLAR

Gayrimenkullerini satarak nakde dönen yabancı yatırımcıların bir bölümünün yaşam ve yatırım maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelere yöneldiği, bazılarının ise kendi ülkelerine dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Konut arzındaki artışın fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltmeye neden olduğu belirtilirken, sektör temsilcileri bu hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini değerlendiriyor.

KaradağTürkiyeTurizmDünyaBudvaSon Dakika

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