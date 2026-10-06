18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı - Son Dakika
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18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın boğazını keserek katleden Mustafa B.’nin cinayet sonrası sosyal medya hesabında yaşanan patlama tepki çekti. Dehşet verici cinayetin ardından katil zanlısının takipçi sayısı bir günde 15 katına çıkarken, binlerce genç kızın hesabı takibe alması sosyal medyada infiale yol açtı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana gelen vahşette, 24 yaşındaki Mustafa B., otomobil içerisinde tartıştığı 18 yaşındaki sevgilisi Gökçe Alkan’ın boğazını bıçakla keserek hayatına son verdi. Olayın ardından mahalleliye giderek "Öldü" diyen ve kendisini de yaralayan zanlı gözaltına alınırken, cinayet sonrası sosyal medyada yaşanan bir detay kamuoyunda büyük infial yarattı.

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ ARTIŞ

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı’ndan bu yıl mezun olan ve iş arayan genç Gökçe Alkan’ın katledilmesinin ardından, katil zanlısı Mustafa B.’nin sosyal medya hesabı odak noktası oldu. Cinayet haberinin yayılmasıyla birlikte zanlının takipçi sayısının sadece bir gün içinde 15 kat arttığı görüldü. Binlerce genç kızın katil zanlısının hesabını takibe alması sosyal medyada büyük tepki topladı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ? 

Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alana otomobille gelen çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla genç kızın boğazını kesti. Cinayetin ardından yaya olarak mahalleye inen ve boynunda kendi açtığı kesik yaraları bulunan şüpheli, köylülere tartıştığı kişinin öldüğünü söyleyerek ilçe merkezine gitmek için yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gökçe Alkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gökçe Alkan’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Hastanedeki tedavisi jandarma gözetiminde devam eden katil zanlısı Mustafa B. hakkındaki adli soruşturma sürdürülüyor.

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SON DAKİKA: 18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı - Son Dakika
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