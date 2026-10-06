A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Ay-yıldızlılar, Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı. Türkiye ayrıca son 7 karşılaşmasının 6'sını kaybetti.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı ekibin son dönemdeki performansına ilişkin dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.
38 YIL SONRA BİR İLK
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste 4 maç kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 38 yıl sonra yeniden dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.
SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET
A Milli Takım'ın son 7 karşılaşmadaki sonuçları da dikkat çekti. Türkiye bu süreçte yalnızca 1 kez kazanırken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye 1-3 İtalya
- Türkiye 0-3 Belçika
- Türkiye 1-4 İtalya
- Türkiye 0-1 Fransa
- Türkiye 3-2 ABD
- Türkiye 0-1 Paraguay
- Türkiye 0-2 Avustralya
MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKTI
Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın 3 veya daha fazla gol yiyerek aldığı mağlubiyetlerin sayısı 7'ye yükseldi. Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sırada yer aldı.
- Sandro Puppo: 10
- Sepp Piontek: 9
- Vincenzo Montella: 7
İTALYA'YA KARŞI GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
İtalya karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetle birlikte A Milli Takım'ın rakibine karşı galibiyet hasreti de devam etti. İtalya, Türkiye'nin tarihinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip konumunda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Türkiye, İtalya deplasmanında da henüz galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlıların İtalya'da oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.
Suç kimde: teknik direktörde mi futbolcularda mı?
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