Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari - Son Dakika
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Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

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Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan\'ı 10\'a katladı ama firari
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Fon krizi soruşturmasında eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın adı 20 milyar TL'lik işlem iddiasıyla gündeme geldi. Nacar'ın kriz öncesinde bu tutarı çekerek yurt dışına çıktığı öne sürülürken, şirket ortağı Ali Göl'ün aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı fon krizi soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda geçmişte önemli görevler üstlenen ve AK Parti'den iki kez aday adayı olan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın, kriz öncesi 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

KRİZİN EN BÜYÜK RAKAMI

Oda TV'nin haberine göre; yatırımcıların mağdur olduğu skandalda, kriz patlak vermeden önce çıkma kararı alan isimler de netleşmeye başladı. Nacar'ın sistemden çektiği iddia edilen 20 milyar TL, şu ana kadar fon krizinde tek bir kişiyle ilişkilendirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

ESKİ BAKANIN KAZANCINI 10'A KATLADI

Söz konusu tutarın büyüklüğü, skandalda adı geçen ve 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elde ettiği rakamı yaklaşık 10'a katlamasıyla dikkat çekti.

ORTAĞI TUTUKLANDI, AĞUSTOS'TAKİ ŞİRKET DEVRİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında Nacar'ın ticari ilişkileri de inceleme altına alındı. Nacar'ın şirket kayıtlarında ortak olarak görüldüğü Ali Göl'ün aynı soruşturma dahilinde tutuklandığı bildirildi.

İkilinin ticari faaliyetleri yakın geçmişteki borsa ve şirket devri kayıtlarına da yansıdı. Nacar ve Göl'ün, başka bir ortakla birlikte Ağustos 2026'da E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yüzde 63,85'lik hissesini devraldığı ortaya çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre üç ortağın şirkette yüzde 21,28'er oranında payı bulunurken, Rekabet Kurulu'nun da yine ağustos ayında E-Data'nın ortak kontrolünün söz konusu isimlere devredilmesine resmi onay verdiği öğrenildi.

Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıFon kriziEkonomiAli GölGüncelGündemSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çiğdem Türk Çiğdem Türk:
    biri birinden az çalmış diğerinden az çaldıysa suçlu değil ceza yok yani ne güzel 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari - Son Dakika
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