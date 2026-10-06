Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak - Son Dakika
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Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

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Fenerbahçe'nin Milan'la girdiği transfer yarışını kazanarak kadrosuna kattığı Archie Brown, performansıyla İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Nottingham Forest'ın 24 yaşındaki sol bek için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin istediği rakam dudak uçuklattı. Fenerbahçe, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde kapıyı 30 milyon Euro'dan açacak.

Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te Milan'ın da kadrosuna katmak istediği Archie Brown için verdiği transfer kararı karşılığını vermeye başladı.

Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sol bek, İngiltere'den Nottingham Forest'ın transfer listesine girdi.

Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

NOTTINGHAM FOREST BİR YILDIR TAKİP EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, Archie Brown'u yaklaşık bir yıldır yakından takip ediyor. İngiliz ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ve Brown için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

FENERBAHÇE SATMAYA NİYETLİ DEĞİL

Fenerbahçe yönetiminin ise ara transfer döneminde Archie Brown'la yollarını ayırma gibi bir düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin ilgisine rağmen 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

AYRILMAK İSTERSE 30 MİLYON EURO

Archie Brown'un ayrılmak istemesi halinde ise Fenerbahçe'nin tavrı değişecek. Sarı-lacivertli yönetimin böyle bir durumda pazarlık masasına oturmak için belirlediği rakamın 30 milyon Euro olduğu belirtildi.

Nottingham Forest'ın düşündüğü 15 milyon Euro'nun iki katını isteyen Fenerbahçe, Brown için 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini görmeden transfere onay vermeyi düşünmüyor.

FenerbahçeMilanDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • beratbursa37 beratbursa37:
    15 de neymiş para mı ya en az 30 0 0 Yanıtla
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