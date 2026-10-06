Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

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TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırılırken, Sedat Peker'in olayla ilgili bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırıldı.

DALAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 5 Ekim akşamı Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. M.A.S.'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

TİKTOK YAYINLARINDAKİ SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

M.A.S.'ın, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Saldırının söz konusu yayınlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SEDAT PEKER PAYLAŞIMI RETWEET ETTİ

Olayın ardından Sedat Peker'in X hesabındaki hareketi de dikkat çekti. Peker, M.A.S.'ın Dalaman'da silahlı saldırıya uğradığı bilgisinin yer aldığı bir paylaşımı retweet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Sedat PekerDalamanMuğlaSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Taraflı editörler benim yorumumu niye yayınlamıyorsunuz Zamanı gelince hatırlatırım size 2 10 Yanıtla
  • Onur Balaban Onur Balaban:
    Beni öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildir. demisti 0 8 Yanıtla
  • Onur Balaban Onur Balaban:
    Beni öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildir. demişti bir zamanlar 0 7 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    suçun iyisi kötüsü olmaz suç suçtur, derecesi olur 1 derece 2 derece. hepsi yanlıştır. 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Tik tok yasaklanmadı mı hala? 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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