Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba - Son Dakika
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Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

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Yasin Kol\'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
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"Şike ve teşvik" suçlamasıyla tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı. MASAK raporunda Kol'un hesaplarındaki para trafiğinin özellikle son 2 sezonda hızlandığı belirtilirken, yalnızca 2026 yılında hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon lira girdiği, 40,8 milyon lira ise çıktığı kaydedildi. Kol, suçlamaları reddederek para transferlerinin yasa dışı bahisle ilgisi olmadığını söyledi.

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kol'un tutuklanmasının 6222 sayılı Kanun'un "Şike ve teşvik primi" başlıklı maddesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Trabzon bölgesi hakemi Kol'un geçen sezon ligde oynanan 6 derbinin 4'ünde görev yapması da dikkat çekti.

Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

14 YILLIK HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporunda, 2012-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri mercek altına alındı. Raporda Kol'un 11 bankada 50 hesabının ve 41 farklı IBAN numarasının bulunduğu belirtildi. SGK kayıtlarına göre Kol'un Mart 2018-Ağustos 2026 döneminde bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarıldı. Kol'un hesaplarındaki hareketliliğin özellikle 2024-2026 döneminde hızlandığı kaydedildi.

2026'DA 22,3 MİLYON LİRA GİRİŞ, 40,8 MİLYON LİRA ÇIKIŞ

Raporda yer alan verilere göre yalnızca 2026 yılında Kol'un hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon lira giriş gerçekleşirken, para çıkışı 40,8 milyon liraya ulaştı. 2018-2026 yılları arasında dış kaynaklı 25 milyon 57 bin 733 liralık transfer girişinin 6 milyon 883 bin lirasının TFF'den geldiği belirtildi.

Aynı dönemde çalıştığı üniversiteden Kol'un hesabına 2,5 milyon lira yatırıldığı, kalan 15 milyon 674 bin liranın ise gerçek kişiler ve diğer kurumlardan geldiği aktarıldı.

Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRADA "BORÇ" AÇIKLAMASI

Raporda ayrıca 4 milyon 985 bin liralık transferin açıklama bölümünde "borç" veya "borç iadesi" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

YASİN KOL: RAPOR HATALI

Yasin Kol, emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğuna ilişkin soruya Kol şu yanıtı verdi:

"Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir."

Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

MAÇ TARİHLERİYLE ÇAKIŞAN 50 TRANSFER

Raporda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Kol ile aynı maçlarda görev yapan hakemlerle aynı adı taşıyan kişiler arasındaki para transferleri oldu.

İncelenen hareketlerden 50'sinin, birlikte görev yapılan karşılaşmaların 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Bu transferlerin 47'sinin Kol tarafından ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere gönderilen 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemeler olduğu, 44'ünde ise Kol'un ilgili karşılaşmanın hakemi olarak görev yaptığı aktarıldı.

"YEMEK PARASIYDI"

Yasin Kol, söz konusu para hareketleriyle ilgili olarak maç yemeklerinde hesabın yardımcı hakem tarafından ödendiğini ve daha sonra diğer hakemlerin bu kişiye kendi paylarını gönderdiğini söyledi.

6 DERBİNİN 4'ÜNDE YASİN KOL

MHK eski Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geçen sezon ligde oynanan 6 derbinin 4'ünde Yasin Kol'u görevlendirdiği belirtildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Mart 2025'te katıldığı bir programda Yasin Kol hakkında, "Yürekli ve dik duruşlu bir kardeşimiz. Bütün hakemler böyle yürekli davranacak. Biz bu hakemlere güveniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSE BANA TALİMAT VERMEDİ"

Kol'a eski hakem Eren Acar'ın, Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiği ve maçların öncesinde ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu.

Kol, "Bu beyan tamamen asılsızdır. Beni kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" dedi.

GÜNDOĞDU İLE WHATSAPP YAZIŞMALARI DA SORULDU

Ferhat Gündoğdu ile hakem kadroları hakkında yaptığı WhatsApp görüşmelerine ilişkin de konuşan Kol, şunları söyledi:

"MHK Başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır."

Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

"YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen tutanakta, 7258 sayılı Kanun ve bilişim suçlarıyla ilgili olay kayıtları bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü birlikte değerlendirilerek Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda ise işlem açıklamalarında "bahis", "iddaa", "kupon" ve "casino" gibi ifadelere rastlanmadığı, büyük para girişlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye parçalanarak dağıtıldığı tipik bir "havuz hesap" görünümünün bulunmadığı kaydedildi.

Kol ise suçlamayı şu sözlerle reddetti:

"Yukarıda bahsedilen para transferleri hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum."

"BORÇ VERDİM VE ALDIM"

Sorguda Kol'a S.Ö. isimli kişiyle 2025 yılında 9 işlemde gerçekleşen toplam 184 bin liralık para hareketi de soruldu.

Kol, S.Ö. ile mahalleden tanıştığını belirterek, "Benden borç para istemesi üzerine kendisine bu parayı gönderdim. Aldığı paraları yaklaşık 1 ay sonra tekrar bana gönderdi" dedi. Kol ayrıca söz konusu kişinin 7258 sayılı Kanun kapsamında şüpheli olduğunu bilmediğini ve bunu yeni öğrendiğini söyledi.

GÖKTUĞ HAZAR EREL DE TUTUKLANDI

Süper Lig eski yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel ise "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'tan sınav sorularını istediği belirtilen Erel, "Eski çıkmış soruları istemiştim. Bana herhangi bir dönüş olmadı ve yanıt da gelmedi. Başka hakem arkadaşlardan istedim. Onlarla beraber çalıştık. Bunlar WhatsApp yazışmalarında duruyor" ifadelerini kullandı.

Mali Suçları Araştırma KuruluSporSon Dakika

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