Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı

Halk arasında "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen talasemi hastası Hamid Yorulmaz'ın yıllardır aradığı biyolojik babası olduğu öne sürülen ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen kişiye ulaşıldı. Canlı yayında Hamid ile konuşan kişinin DNA testi sonucu bekleniyor.

CANLI YAYINDA DNA TESTİNİ KABUL ETTİ

Annenin emniyette adını verdiği ve İzmir dışında yaşadığı belirtilen kişi, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına telefonla bağlanarak Hamid ile selamlaştı. Nihal Beyit ile ilişkileri hakkında "Biz alkollü bir masada tanıştık. Bana evli olduğunu söylemedi. Tek gecelik bir şeydi. Nihal Beyit ikametimi biliyordu" diyen kişi, DNA testi yapılmasını kabul etti. Babalığın kesinleşmesi için test sonucu bekleniyor.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi majör hastası Hamid Yorulmaz, hayatta kalabilmek için kök hücre nakline ihtiyaç duyuyor. Nakil için biyolojik babasının donör olmasını isteyen Hamid, programa katılarak "Ölmek istemiyorum" çağrısında bulundu. Hamid, "Sadece babamın bana kan vermesi, donör olması lazım" dedi. 19 yaşından sonra iyileşme şansının belirgin şekilde azalacağını belirten Hamid, yaklaşık 6 aylık bir süresi kaldığını ifade etti.

14 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Hamid, yıllarca babası bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını 13-14 yaşlarındayken, kemik iliği uyumu için yapılan tetkiklerde öğrendi. Bu süreci "Her şey 14 yaşında ben hasta olduğumda ortaya çıktı" sözleriyle anlatan Hamid, annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Y.'nin gerçek babasının kimliğini bildiği halde sakladığını iddia etti.

ANNE TUTUKLANDI, DAYIYA ADLİ KONTROL

Programda gündeme gelen iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturma; "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçları kapsamında yürütülüyor. Gözaltına alınan anne Nihal Beyit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dayı Mehmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE EMNİYETTE İSİM VERDİ

Müge Anlı, gözaltındaki Nihal Beyit'in emniyette biyolojik baba olarak bir isim verdiğini canlı yayında açıkladı. İzmir dışında yaşadığı öğrenilen ve "Sakallı Hamid" olarak anılan kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmaların ardından söz konusu kişiye ulaşıldı.