Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

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Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF\'ye paraları iade etti
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Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çok sayıda kişinin adının karıştığı fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde gönüllü iadeler için özel bir hesap açıldığını duyuran Gürlek, bugüne kadar 5 kişinin bu hesaba para iadesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında gönüllü iadeler için TMSF bünyesinde açılan hesaba bugüne kadar 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu bildirdi.

"ZARARI GİDERENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMAYACAK ALGISI YANLIŞ"

Soruşturma kapsamında elde edilen haksız kazançların iade sürecine ve bu durumun hukuki sonuçlarına değinen Adalet Bakanı, parayı geri ödemenin soruşturmadan muafiyet sağlamayacağının altını çizdi. Sürecin işleyişini kendi ifadeleriyle anlatan Gürlek, şunları kaydetti:

" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda gönüllülük esasıyla para iade etmek isteyenler için hesap açıldı. TMSF Başkanımız ile görüştüm, beş kişi iadelerde bulunmuş. Tüm bu malvarlıkları hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak."

"LİSTE ELMİZDE"

Sisteme kısa süreli girişler yaparak yüksek kârla ayrılan kişilerin tespit edildiğini ve yurt dışına kaçırılan fonların iadesi için harekete geçildiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık."

Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuGürlekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • timurpekgr timurpekgr:
    sayın bakanım 163 milyon TL'yi nereden bulduklarını da açıklarlarsa siz de bize açıklarsanız mutlu oluruz 9 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iki katini iade etmedi ama. nasil olacak ? 6 1 Yanıtla
    turgayscxcc turgayscxcc:
    Ya herseye muhalefsin sende ne bicim adamsin 3 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Nasıl olcak atın Eko nun yanına Eko hiç vermedi 0 1
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    tamam artık askerı ücret ve emekli ye zam yapabılırsınız. ötv yi %330 a cıkarmaya gerek yok 2 0 Yanıtla
  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    bence kurtulmamalı. ortaya çıkmasaydı o parayı sevine sevine harcayacaktı 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Borsa tüyo ile köşe dönme yeridir para varınca kıyak yapan varmı yok , yükselince de kimse kıyak beklemesin . 0 0 Yanıtla
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