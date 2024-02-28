TUSAŞ, 'Kalorifer petekli' haberine gönderme yaptı - Son Dakika
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TUSAŞ, 'Kalorifer petekli' haberine gönderme yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın bir parçası için 'Kalorifer peteği gibi' başlıklı haberine sosyal medya üzerinden göndermede bulundu. TUSAŞ'ın paylaşımında göz kırpma emojisi kullanıldı.

28.02.2024 19:52
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TUSAŞ'tan "Kalorifer petekli" gönderme

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla; bir gazetede yayımlanan Milli Muharip Uçak KAAN'ın bir parçası için "Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberine göndermede bulundu.

Milli Muharip Uçak'ın KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında bir gazetede yayımlanan "Yerli uçağın ilk parçası tartışma yarattı: Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberi gündem olmuştu. TUSAŞ ise sosyal medya hesabından bahse konu habere göndermede bulunarak paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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