(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 16'sının taburcu edildiğini, 6 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'tak saldırıya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
Son Dakika › Güncel › TUSAŞ'taki Terör Saldırısında 16 Yaralı Taburcu Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?