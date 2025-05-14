TUSAŞ ve Airbus HÜRJET için Anlaşma İmzaladı

TUSAŞ ve Airbus'dan HÜRJET'e yönelik mutabakat zaptı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Airbus arasında HÜRJET'e yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ ile Airbus liderliğindeki İspanyol sanayi şirketleri, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterindeki F-5M eğitim uçaklarının yerini almayı hedefleyen "Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi-Muharip (ITS-C)" programı kapsamında iş birliği fırsatlarını belirlemek ve geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FEINDEF fuarında imzalandı. Bu iş birliği, Airbus'ın tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim konularındaki uzmanlığını TUSAŞ'ın gelişmiş kabiliyetlere sahip tek motorlu, iki kişilik süpersonik jet eğitim uçağı HÜRJET'in yenilikçi tasarımıyla bir araya getirecek. TUSAŞ ile Airbus arasında daha önce sanayi iş birliğine yönelik çalışmaların başlatılmasını hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET, artık uluslararası sahnede daha da iddialı. İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayiinde kurduğumuz stratejik iş birliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.