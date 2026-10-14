TÜSİAD Başkanı Diren, Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan'ı Ankara'da ziyaret etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Diren ile Erbakan, Ankara'da bir araya geldi.
(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
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