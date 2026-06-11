TÜSİAD Heyeti İspanya'da - Son Dakika
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TÜSİAD Heyeti İspanya'da

11.06.2026 16:43
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TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, İspanyol yetkililerle ekonomik ilişkileri görüştü.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, TÜSİAD heyeti ile birlikte İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜSİAD heyeti ile Madrid'de olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, temaslarımızın ilk gününde, İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde Türkiye–İspanya ekonomik ilişkilerini, karşılıklı ticaret ve yatırım gündemini, Avrupa'nın rekabetçiliği açısından sanayi iş birliği alanlarını ele aldık. Muadil kuruluşumuz CEOE ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Avrupa'nın geleceğine ilişkin ortak gündemimize değindik. Rekabetçilik, sanayi dönüşümü, ekonomik güvenlik ve AB–Türkiye ekonomik entegrasyonu başlıklarında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak yaklaşımımızı vurguladık. Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin; sanayi, tedarik zincirleri, yeşil ve dijital dönüşüm alanları üzerinden önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Sayın Blanco'ya ve Sayın Domecq'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSİAD Heyeti İspanya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Ntm Hüseyin Ntm:
    şu görüşmeler sonunda ne çıkar ya sanayi dönüşümü yeşil dönüşüm dijital dönüşüm hep dönüşüm konuşuyolar ama ortadaki işçi emekçi ne yapacak bunu hiç düşünmüyolar gibi geliyo bana yani iyi güzel de bu bize ne sağlayacak 0 0 Yanıtla
  • Aziz Eser Aziz Eser:
    TÜSİAD yönetimi İspanya'da ekonomik ilişkileri görüştüğünü duyurdu. Uluslararası ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi elbette önemlidir. Ancak ülkemizde yaşayan sıradan vatandaş artan yaşam maliyetleri ile uğraşırken, böyle haberler halkın kafasını karıştırabilir. Umuyorum ki bu tür görüşmeler ülkemizin ekonomisine somut faydalar sağlayacaktır. 0 0 Yanıtla
  • Bülent San Bülent San:
    ya bu adamlar ispanyada gezinti yapıyo biz burada kira ödeyemez hale geldik ya cidden böyle şeyler çok sinir bozuyo insanın 0 0 Yanıtla
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