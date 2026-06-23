Tusk: Polonya-Ukrayna Gerilimini Kandırmam

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'nın stratejik güvenliği ve çıkarları doğrultusunda Polonya-Ukrayna ilişkilerindeki gerilimi körüklemeye katkıda bulunmayacağını söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Kabine Toplantısı öncesinde son günlerde gerilen Polonya-Ukrayna ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

???????Tusk, Polonya-Ukrayna ilişkilerinin hükümetin uzun saatler boyunca üzerinde çalıştığı başlıca konulardan biri olduğunu belirterek, yaşanan bir dizi kararın yol açtığı maliyet ve kayıpları en aza indirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna'da Polonya karşıtı, Polonya'da da Ukrayna karşıtı duyguları körüklemenin kolay olduğunu dile getiren Tusk, bunun iç politikada görünürde bir başarı sağlayabileceğini ancak bunun yanıltıcı bir başarı olacağını vurguladı.

"Anketler ya da kamuoyu araştırmaları ne söylerse söylesin, Polonya'nın stratejik güvenliği ve çıkarları doğrultusunda, Polonya-Ukrayna ilişkilerindeki bu gerilimin körüklenmesine hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağım." diyen Tusk, bunun popüler olup olmamasının kendisi açısından önemli olmadığını kaydetti.

Polonya'nın çıkarının uzun vadede mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmek olduğunu belirten Tusk, özellikle Polonya tarafında hissedilen tarihsel travmanın haklı gerekçelere dayandığına vurgu yaptı.

Tusk, 25-26 Haziran'da Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenecek Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na da değinerek, aralarında çok sayıda Polonya-Ukrayna ortak girişiminin de bulunduğu yaklaşık 200 anlaşma ve mutabakatın hazırlanmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Ukrayna'da savaşın sona ermesinin ardından yürütülecek projeler için yüz milyarlarca dolarlık kaynaktan söz edildiğine dikkati çeken Tusk, bu kaynaktan Polonyalı şirketlerin de yararlanabileceğini ifade etti.

Tusk, Gdansk'ta imzalanacak anlaşmalarla başlayacak işbirliğinin devam etmesinin hem Polonya'nın hem de Ukrayna'nın çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Bu gelişme üzerine iki ülke ilişkileri gerilmiş, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'e 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına karar verdiğini bildirmişti.