Tusk, Rus İHA saldırılarının Polonya topraklarına uzanabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika
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Tusk, Rus İHA saldırılarının Polonya topraklarına uzanabileceği uyarısı yaptı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ilerleyen dönemde Polonya topraklarına da sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Tusk, jet motorlu İHA'ların menzil ve hassasiyetinin endişe verici olduğunu belirterek Polonya'nın demir yolları ve sanayi tesislerine yönelik saldırılara hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ilerleyen zamanda Polonya topraklarına da uzanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından düzenlenen üst düzey güvenlik toplantısına katıldı.

Tusk, burada yaptığı açıklamada, Kiev-Varşova güzergahındaki yolcu treninin vurulduğuna ilişkin haberleri "doğrulayamayacağını" söyledi.

Kesin bilgilerin kilit önemde olduğunu kaydeden Tusk, "Bir akaryakıt istasyonunun veya istasyonun yakınındaki bir bölgenin sınır kapımızdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta vurulduğundan eminiz. Bir yan hatta bekleyen yük treni de saldırıya uğradı." dedi.

Gerekmesi halinde müttefiklerle birlikte harekete geçmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Tusk, bu saldırıların Rusların daha önce olduğundan daha tehlikeli araçlar kullanmaya hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tusk, "Burada jet motorlu İHA'lardan söz ediyorum. Menzilleri ve hassasiyetleri endişe verici." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ilerleyen zamanda düşmanca faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunan Tusk, tırmanışın Polonya topraklarına da uzanabileceğini ifade etti.

Tusk, Polonya'nın demir yollarının veya sanayi tesislerinin faaliyetlerini aksatmak amacıyla İHA'ların kullanılabileceği ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.

Polonya makamları, saldırılar sırasında ülkenin hava sahasının ihlal edilmediğini açıkladı ancak tedbir amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı ve sınır bölgelerinde yaşayanlara uyarılar gönderdi.

Rus İHA'ların, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tusk, Rus İHA saldırılarının Polonya topraklarına uzanabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika

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