Tusk'tan Kiev'e Sert Uyarı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev yönetiminin Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ile ilgili tartışmalı kararı nedeniyle ortaya çıkan güven krizini çözmemesi halinde iki ülke ilişkilerinin "empatiyle değil sert iş ilişkileri mantığıyla" yürütüleceğini söyledi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev yönetimine tarih konusunda yaşanan anlaşmazlığı ciddiye alması çağrısında bulundu.

Tarihi olaylara ilişkin yorumların farklı olabileceğini belirten Tusk, buna rağmen karşılıklı hassasiyetlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tusk, Ukrayna'nın Sovyet hakimiyetine karşı savaşan kişileri anma isteğini anlayabildiğini ancak aynı zamanda "Polonyalıları öldürenlerin" onurlandırılmasını kabul edemediğini belirterek, "Bu soruna onlar neden oldu, çözümü de onlar bulsun." dedi.

Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına ilişkin yakında Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek konferansa işaret eden Tusk, bunun Kiev yönetimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Tusk, "Mesajımız Kiev'e ulaşmazsa ilişkilerimiz empatiyle değil sert iş ilişkileri mantığıyla yönetilecektir." dedi.

Öte yandan, Polonya ve Ukrayna heyetleri, iki ülke arasında gerilime yol açan konuyu görüşmek üzere bugün Varşova'da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Kyrylo Budanov başkanlık etti.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'e verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanının geri alınmasını desteklediğini açıklamıştı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Ukrayna yönetimine UPA'yı onurlandırma kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulunmuş, bu adımın Polonya'da büyük acı ve endişe yarattığını söylemişti.