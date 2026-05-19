Tutar Yapı Sitesi Davasında Hapis Cezası Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutar Yapı Sitesi Davasında Hapis Cezası Onandı

19.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Tutar Yapı Sitesi davasındaki sanıkların hapis cezalarını onadı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi davasında, zemin kattaki dairede tadilat yaptıkları belirtilen Bekir ve Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı, sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Mağdur ailelerin avukatlarından Gülsüm Özdoğru, "İstinaf kararında olası kastın 'o'su bile yok, dilekçelerimiz okundu mu, görüldü mü onu bile karardan anlayamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, C Blok'un zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları belirtilen sanıklar Bekir ve Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

Müşteki ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

"MAHKUMİYET KARARLARINDA USUL VE ESASA İLİŞKİN HUKUKA AYKIRILIK YOK"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 3 sanığa verilen 15 yıl hapis cezalarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

Kararda, "delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmelerin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmıştır" denildi. Bu gerekçelerle, sanıklar, müştekiler ile taraf avukatlarının istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar verildi.

2 YIL 6 AYLIK MESLEKTEN MEN KARARI HUKUKA AYKIRI

Daire, yerel mahkemenin inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya verdiği 2 yıl 6 aylık meslekten men cezasını, TCK 53/6 kapsamında ruhsata bağlı meslek şartı oluşmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Ayrıca daire, tutuklu kaldıkları süreler, kaçma şüphesinin varlığı ve tutuklama şartlarında değişiklik olmaması nedeniyle sanıklar Cüneyt Akkaya, Osman Baloğlu ve Bekir Baloğlu'nun tahliye taleplerini reddedip tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

"TÜM ÜMİDİMİZİ YARGITAY'A BAĞLADIK"

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybeden avukat Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Ne yazık ki İstinaf mahkemelerinin deprem dosyaları özelinde görevlerini layığınca yerine getirdiğini düşünmüyorum. Kısa tutmak adına sadece ben 16 sayfa istinaf dilekçesi yazdım; meslektaşlarım ve diğer katılan vekilleri de keza öyle. Her birimiz bu dosyada 'olası kast' hükümlerinin uygulanması gerektiğini sayfalarca anlattık. Ancak istinaf kararında olası kastın 'o'su bile yok; dilekçelerimiz okundu mu, görüldü mü onu bile karardan anlayamıyoruz. 63 can gitti ve bizim taleplerimizin hepsinin kanuni dayanağı var. Her deprem dosyasında, dayanaklarıyla birlikte, sanığın iç dünyasında insanları öldürmeyi kabullendiğini savunuyoruz. Sanığın iç dünyasını değerlendirmek zorunda olan istinaf mahkemeleri, sanığı görmeden, dinlemeden, duruşma açmadan nasıl bu konuda vicdani kanaate varıyor? Gerçekten her geçen gün ülkeye, adalete ve yıllarca öğrendiklerime olan güvenim korkunç derecede sarsılıyor. Ben avukatım ama benim okuduğum hukuk kesinlikle bu hukuk değil. Tüm ümidimizi Yargıtay'a bağladık; elbette temyiz kanun yoluna başvuracağız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutar Yapı Sitesi Davasında Hapis Cezası Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
CHP’nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
İstanbul’da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı
Necip Uysal’dan futbola veda Necip Uysal'dan futbola veda
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
09:03
Hakkı Bulut’u ağlatan şaka
Hakkı Bulut'u ağlatan şaka
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 10:27:19. #7.13#
SON DAKİKA: Tutar Yapı Sitesi Davasında Hapis Cezası Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.