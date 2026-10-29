Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, 29 Ekim\'de ilk mesajını paylaştı

(İSTANBUL) Belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonra ilk mesajını Cumhuriyet Bayramı'nda paylaştı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özmen, "Hukuka ve adalete olan inancımızdan, dayanışmadan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

6 Ekim'de belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonra ilk mesajını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdi. "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." diyen Özmen, hukuka ve adalete olan inancını vurguladı.

Özmen'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü demokrasiye, adalete ve milletimizin iradesine olan inancımızla karşılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

"AKLIM DA GÖNLÜM DE EYÜLSULTAN'IMIZDA"

Her zaman olduğu gibi aklım da gönlüm de Semt-i Mukaddes'te, komşularımızla birlikte her sokağına, her mahallesine umut ektiğimiz Eyüpsultan'ımızda. Bu zorlu süreçte emanete sahip çıkan, Eyüpsultan'a hizmet etme sorumluluğunu özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hukuka ve adalete olan inancımızdan, dayanışmadan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz. En kısa zamanda güzel, güneşli günlerde buluşacak; Eyüpsultan'ımız için umutlarımızı yeniden hep birlikte büyüteceğiz. Bu duygularla, desteğiyle bana güç veren bütün Eyüpsultanlı komşularımıza bir kez daha en içten sevgilerimi iletiyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Dr. Mithat Bülent ÖZMEN/Eyüpsultan Belediye Başkanı"