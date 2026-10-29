Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, 29 Ekim'de ilk mesajını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, 29 Ekim'de ilk mesajını paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, 29 Ekim\'de ilk mesajını paylaştı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Ekim'de belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonraki ilk mesajını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda paylaştı. Özmen, hukuka ve adalete olan inancından, dayanışmadan ve umudundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

(İSTANBUL) Belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonra ilk mesajını Cumhuriyet Bayramı'nda paylaştı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özmen, "Hukuka ve adalete olan inancımızdan, dayanışmadan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

6 Ekim'de belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, tutuklandıktan sonra ilk mesajını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdi. "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." diyen Özmen, hukuka ve adalete olan inancını vurguladı.

Özmen'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü demokrasiye, adalete ve milletimizin iradesine olan inancımızla karşılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

"AKLIM DA GÖNLÜM DE EYÜLSULTAN'IMIZDA"

Her zaman olduğu gibi aklım da gönlüm de Semt-i Mukaddes'te, komşularımızla birlikte her sokağına, her mahallesine umut ektiğimiz Eyüpsultan'ımızda. Bu zorlu süreçte emanete sahip çıkan, Eyüpsultan'a hizmet etme sorumluluğunu özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hukuka ve adalete olan inancımızdan, dayanışmadan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz. En kısa zamanda güzel, güneşli günlerde buluşacak; Eyüpsultan'ımız için umutlarımızı yeniden hep birlikte büyüteceğiz. Bu duygularla, desteğiyle bana güç veren bütün Eyüpsultanlı komşularımıza bir kez daha en içten sevgilerimi iletiyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Dr. Mithat Bülent ÖZMEN/Eyüpsultan Belediye Başkanı"

Kaynak: ANKA
Mithat Bülent ÖzmenCumhuriyet BayramıAdnan ÖzmenEyüpsultanPolitika29 Ekim6 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:36:19. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, 29 Ekim'de ilk mesajını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android