Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Akpolat, nezarethane avlusunda 15 kilometre koşacak

(İSTANBUL) - Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 48. İstanbul Maratonu kapsamında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eğitim mücadelesine destek olmak amacıyla bu yıl nezarethane avlusunda 15 kilometre koşacağını açıkladı.

Tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevinden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BOĞAZ'IN EŞSİZ MANZARASINDA OLAMACAĞIM"

Akpolat, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Maratonu'nda koşarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eğitim mücadelesine, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın aydınlık yarınlara uzanan izine katkı sunacaktım. Ama bu yıl hayat başka bir yol çizdi önüme. Bu kez aynı parkurda, Boğaz'ın eşsiz manzarasında olamayacağım. Yine de bu pazar, aynı inançla, aynı sevdayla bulunduğum nezarethane avlusunda 15 kilometre koşacağım. Her adımımda Türkan Saylan'ın aydınlattığı, eğitim bekleyen kız çocuklarını ve daha güzel bir gelecek için kurduğumuz hayalleri düşüneceğim. Çünkü bazı mesafeler adımlarla değil, yürekte filizlenen ve en karanlık duvarları bile aşan umutla kat edilir. Her adımım umuda, dayanışmaya ve eğitimle aydınlanacak yarınlara olsun."