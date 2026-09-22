Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Akpolat\'tan başkan vekilliği seçimi öncesi mesaj geldi

(İSTANBUL) - Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yarın saat 10.00'da Adalar Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde mesaj yayımladı. Akpolat, meclis üyelerine seçmen iradesini gözetme çağrısında bulunarak, "Bugün verilecek kararlar yalnızca bir seçimin sonucu olmayacaktır. Aynı zamanda Adalıların kendilerine emanet ettiği iradeye nasıl sahip çıkıldığının da bir göstergesi olacaktır" dedi.

Akpolat, Adalar Belediye Meclisi'nde yarın yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde cezaevinden mesaj gönderdi. Akpolat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Adalı komşularım, değerli yol arkadaşlarım; Hayatımın en zor günlerinden geçiyorum. Ailemden, çocuklarımdan, sevdiklerimden ve sizlerden uzakta, dört duvar arasında günler geçiriyorum. Ancak bulunduğum yer ne olursa olsun, aklım da yüreğim de Adalar'da. Çünkü biz bu göreve bir makam sahibi olmak için gelmedik. Adalıların bize verdiği oyların sorumluluğunu taşımak için geldik. Belediye Meclisi seçimlerinde Adalar'ın siyasi tarihinde önemli bir sonuç aldık. Belediye Başkanlığı göreviyle birlikte 10 meclis üyesi çıkararak Adalıların güçlü iradesini arkamızda hissettik. Bize oy veren, bize güvenen, geleceğini bizimle birlikte kurmak isteyen bütün komşularıma bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız süre boyunca bu güvene layık olmak için çalıştık. Adalar'ın başını öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık. Meclis toplantılarımızı Sedefadası dahil farklı adalarımızda, halkımızın doğrudan katılımıyla gerçekleştirdik. Çünkü bize verilen yetkinin sahibinin Adalılar olduğunu hiçbir zaman unutmadık.

Bugün ben ve bazı yol arkadaşlarım özgürlüğümüzden mahrum bırakılmış durumdayız. Buna rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine olan inancımızdan vazgeçmedik. Bu süreçte özellikle Başkan Yardımcım Fırat Durak'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde gösterdiği duruş, sorumluluk anlayışı ve Adalar'a olan bağlılığı için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Fırat Başkan'ın sergilediği duruşun, birlikte çıktığımız yolun ve Adalıların bize duyduğu güvenin sorumluluğunu taşıyan bir yol arkadaşının duruşu olduğuna inanıyorum. Kendisine buradan, dört duvar arasından, hasret ve özlemle selamlarımı gönderiyorum. Şimdi Adalar, kendi iradesinin ve kendi geleceğinin konuşulduğu önemli bir süreçten geçiyor. Burada özellikle bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Adalar'da kullanılan her oy yalnızca bir tercih değildir. O oy, Adalıların iradesidir. O iradeyi temsil etmek üzere seçilen herkesin üzerinde taşıdığı büyük bir emanettir. Bu nedenle bugün alınan her kararın siyasi ve vicdani bir sorumluluğu vardır.

"BUGÜN VERİLEN KARARLARIN YARIN BU SOKAKLARDA, BU İNSANLARIN ARASINDA BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

Meclis üyelerimizin önündeki sorumluluk yalnızca bugünün koşullarıyla sınırlı değildir. Verdikleri her karar, kendilerine oy veren Adalıların iradesiyle birlikte anılacaktır. Çünkü seçilmiş olmak yalnızca bir görevi yerine getirmek değil, o görevi veren insanların güvenini taşımaktır. Bugün meclis sıralarında oturan her arkadaşımızın bu sorumluluğu bütün ağırlığıyla hissettiğine inanmak istiyorum. Ben her zaman makamların geçici, emanetin ve halkın güveninin kalıcı olduğuna inandım. Bugün burada olmayan bir belediye başkanı olarak sizlere şunu söylemek istiyorum: Adalar'ın iradesi, Adalıların verdiği oylar ve bu oylarla oluşan siyasi tablo herkes tarafından büyük bir dikkat, vicdan ve sorumlulukla değerlendirilmelidir. Çünkü bugün verilecek kararlar yalnızca bir seçimin sonucu olmayacaktır. Aynı zamanda Adalıların kendilerine emanet ettiği iradeye nasıl sahip çıkıldığının da bir göstergesi olacaktır. Tarih, zor zamanlarda verilen kararları da o kararları verirken gösterilen duruşu da yazar. Benim dileğim çok açık: Yarınlar geldiğinde hepimiz Adalıların yüzüne başımız dik, alnımız açık bakabilelim. Çünkü Adalar küçük bir ilçe. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Aynı sokaklarda karşılaşıyor, aynı vapurlara biniyor, aynı meydanlarda oturuyoruz.

Bugün verilen kararların yarın bu sokaklarda, bu insanların arasında bir karşılığı olacaktır. Ben makam ve mevkiyi hiçbir zaman hayatımın merkezine koymadım. Benim için en büyük makam, insanların gönlünde yer edinebilmektir. ve inanıyorum ki gün gelecek bu zor günler geride kalacak. O gün yeniden Adalar'ın sokaklarında yürüyeceğiz. Birbirimizin yüzüne bakacağız. İşte o gün geriye hangi makamda olduğumuzdan çok, bize emanet edilen iradeye nasıl sahip çıktığımız kalacak. Doğduğumuz yer Adalar, yaşadığımız yer Adalar. Sevdiklerimizin, dostlarımızın, çocuklarımızın hatıralarını taşıyan bu topraklar bizim yuvamız. Günün sonunda toprağına kavuşmak istediğimiz yer de yine Adalar. Bu yüzden bugün dört duvar arasında olsam da aklım Adalar'da, yüreğim Adalıların yanındadır. Adalıların bize emanet ettiği iradeye, demokrasiye ve Adalar'ın geleceğine olan inancımı koruyarak sizleri sevgi, hasret ve özlemle selamlıyorum."