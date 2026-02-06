Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara:  Zeydan Karalar ve Diğer Yol Arkadaşlarımıza Geçmiş Olsun, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek

(İSTANBUL) - Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Çaykara, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Özgürlüklerine kavuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve diğer yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Özgür günlerde hep birlikte buluşacağız." ifadesini kullandı.