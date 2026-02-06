Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara:  Zeydan Karalar ve Diğer Yol Arkadaşlarımıza Geçmiş Olsun, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara:  Zeydan Karalar ve Diğer Yol Arkadaşlarımıza Geçmiş Olsun, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek

06.02.2026 01:16  Güncelleme: 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesi üzerine duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.

(İSTANBUL) - Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Çaykara, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Özgürlüklerine kavuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve diğer yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Özgür günlerde hep birlikte buluşacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Utku Caner Çaykara, Zeydan Karalar, Yerel Yönetim, Sosyal Medya, Avcılar, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara:  Zeydan Karalar ve Diğer Yol Arkadaşlarımıza Geçmiş Olsun, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 06:55:44. #7.11#
SON DAKİKA: Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Çaykara:  Zeydan Karalar ve Diğer Yol Arkadaşlarımıza Geçmiş Olsun, Adalet Er ya da Geç Tecelli Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.