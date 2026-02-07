Tutuklu Belediye Başkanı Çalık: Gönderdiğiniz Her Mesaj, Her Mektup Bana Güç Veriyor - Son Dakika
Tutuklu Belediye Başkanı Çalık: Gönderdiğiniz Her Mesaj, Her Mektup Bana Güç Veriyor

07.02.2026 23:03  Güncelleme: 10:58
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine yazılan mektuplar ve mesajlar için vatandaşlara teşekkür etti. Her bir mesajın kendisine moral verdiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine gönderilen mektup ve mesajlar için vatandaşlara teşekkür ederek, "Gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine destek amacıyla gönderilen mektup ve mesajlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çalık, vatandaşlardan gelen her mesajın kendisine moral ve güç verdiğini belirtek, "Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum. Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
