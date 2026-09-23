Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu iddianame sonrası suçlamaları reddetti

(İSTANBUL) - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında hazırlanan iddianamenin ardından yaptığı açıklamada, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. İddianameye karşı cevaplarımızı ve savunmamızı hukuk çerçevesinde ortaya koyacağız" dedi.

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Bayrampaşalılar,

Tutukluluğumun ardından geçen bu süreçte, hakkımda hazırlanan iddianame tarafıma ve kamuoyuna yansıdı. Şimdi sıra, hukuk önünde gerçeklerin ortaya konulması ve savunmamızı yapmamızdadır.

Ben, üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hayatım boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla hukuki mücadelemizi sürdürüyorum.

İddianameye karşı cevaplarımızı ve savunmamızı hukuk çerçevesinde ortaya koyacağız.

Buradan, bana inanan ve dualarını eksik etmeyen tüm hemşehrilerime sesleniyorum:

Sabırla, metanetle ve adalete olan inancımızı koruyarak bu süreci takip edelim.

Ben adalete güveniyorum. Gerçeklerin hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum."