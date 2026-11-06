Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, 419 gündür adalet beklediklerini söyledi

(İSTANBUL) - Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutukluluğunun üzerinden 419 gün geçtiğine dikkati çekerek, "Demokrasi, yalnızca seçim günü hatırlanacak bir değer değildir. Hukukun üstünlüğü, adalet ve seçme-seçilme hakkı her koşulda korunmalıdır" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "419 gündür yalnızca bir belediye başkanının özgürlüğünü değil, halkın iradesine duyulan saygıyı da bekliyoruz. Sandıkta ortaya çıkan halk iradesi, makamların değil milletin söz sahibi olduğunu gösterir. Demokrasi, yalnızca seçim günü hatırlanacak bir değer değildir. Hukukun üstünlüğü, adalet ve seçme-seçilme hakkı her koşulda korunmalıdır" dedi.

Mutlu, "Bir makam geçici, halkın iradesi kalıcıdır. Bizler susmayacağız, unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü demokrasiye sahip çıkmak, halkın iradesine sahip çıkmaktır. Adalet istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. 419 gün geçti… İnancımızdan da mücadelemizden de bir adım geri atmadık" ifadesini kullandı.