Tutuklu Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, tutuklamayı millet iradesine haksızlık saydı - Son Dakika
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Tutuklu Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, tutuklamayı millet iradesine haksızlık saydı

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Tutuklu Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, tutuklamayı millet iradesine haksızlık saydı
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Tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gizli tanık ve bir bürokratın ispata muhtaç iddialarıyla tutuklandığını belirterek bunu millet iradesine karşı haksızlık olarak niteledi. Seçer, belediyenin çalışmalarının aynı şekilde süreceğini söyledi.

(ANKARA) - Tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, paylaştığı mesajda, "Bugüne kadar beytül mala halel getirmemenin sorumluluğuyla hizmet ettim. Ailemin boğazından bir haram lokma geçirmedim. Başım dik, alnım açık, çok şükür. En kısa sürede sizlere kavuşacağıma ve şehrimize hizmete devam edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, yıllardır milletvekili ve belediye başkanı olarak ülkesine hizmet ettiğini belirtti. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gizli tanık ve bir bürokratın ispata muhtaç iddiaları ile çok ağır bir kararla tutuklandım. Bir belediye başkanının hakkında iddialar olabilir, soruşturulabilir, dava açılabilir ancak tutuksuz yargılanmak yerine tutuklamak millet iradesine karşı haksızlık olmuştur. Sizlere verdiğimiz sözler doğrultusunda Mersin'i bir şantiyeye çevirdik. Hizmetlerimiz memnuniyet verici bir düzeyde devam ediyor. Her geçen gün şehrimiz daha da güzelleşiyor. Hiç endişeniz olmasın, belediyemizin çalışmaları aynı şekilde devam edecek. Benimle beraber Mersin'e hizmet eden çalışma arkadaşlarıma güveniyorum, beni aratmayacaklar. Bugüne kadar beytül mala halel getirmemenin sorumluluğuyla hizmet ettim. Ailemin boğazından bir haram lokma geçirmedim. Başım dik, alnım açık, çok şükür. En kısa sürede sizlere kavuşacağıma ve şehrimize hizmete devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Sevgiyle kalın."

Kaynak: ANKA
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