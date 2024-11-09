Tuvalet Borusundaki Yavru Kedi Kurtarıldı

Güncel

ISPARTA'da kahvehanenin tuvalet gider borusunda sıkışan yavru kedi , itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Emre Mahallesi'nde dün bir kahvehanenin tuvalet giderinden kedi sesi duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kedinin gider borusuna sıkıştığını belirledi. Ekipler, yavru kediyi kurtarmak için harekete geçti. Tuvaletin alt kısmındaki gider borularının sökülmesine karar verildi. Uzun uğraşlar sonucu gider borularını söken ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan yavru kedi, korumaya alınarak Isparta Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.