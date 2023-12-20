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Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor - Son Dakika
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Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor

Türkiye'nin doğusundaki birçok ilin ve komşu ülke Gürcistan'ın yollardaki buzlanma ve karla mücadelesi için Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor. Tuz, kış aylarında buzlanmanın önüne geçmek ve karla mücadele etmek için kullanılıyor. Ayrıca, tuzun bir kısmı gıda sektöründe kullanılırken diğer kısmı ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

Tuz Dağı\'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor
20.12.2023 - 11:10,
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Türkiye'nin doğusundaki birçok ilin ve komşu ülke Gürcistan'ın yollardaki buzlanma ve karla mücadelesi ile besin için Tuz Dağı'ndan günlük 500 ton kaya tuzu çıkartılıyor.

Yurtta kışın en çetin geçtiği bölge olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırdı. Bölgedeki kara yollarında yaşanan buzlanmanın önüne geçebilmek için geçmişten beri tuzla eritme yönetimi kullanılıyor.

İş makineleriyle çıkartılan ve genellikle kışın kara yollarında oluşan buzlanma ve karla mücadele için kullanılan kaya tuzu mağarada ayrıştırılıp kullanılabilir hale getiriliyor. Belediye, kara yolları ve İl Özel İdare ekipleri de temin ettikleri tuzu yollarda kullanarak vatandaşların ulaşımının aksamamasını sağlıyor.

Tuzluca ilçesindeki dağdan çıkarılan günlük 500 ton tuzdan 200 tonu gıdada, 300 tonu ise kışla mücadelede kullanılmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

Maden işletmecisi İsmail Taşdemir, AA muhabirine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadelede kullanılan tuzun yüzde 80'inin Tuz Dağı'ndan karşılandığını söyledi.

Çıkarılan kaya tuzunun iyi kalitede olduğunu dile getiren Taşdemir, "Buradan çıkardığımız tuz sofralık başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamıza buradan ham tuz elde ediyoruz." dedi.

"Kış şartlarında talepleri karşılamak için 500 tona çıkardık"

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla yoğunluğun da oluştuğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yazın tek vardiya çalışıyoruz, fakat kış mevsiminin girmesiyle çift vardiyaya çıkardık. Gece ve gündüz burada çalışmaktayız. Yazın günlük 250 ile 300 ton tuz üretiyoruz, şu anda kapasitemizi kış şartlarında talepleri karşılamak için 500 tona çıkardık. Karla mücadele için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm karayolları ve belediyelerin yanında komşu ülkelerden Gürcistan'ın tuzu buradan karşılanmaktadır."

Çalışanlardan Kasım Gültekin ise kış aylarına girmeleriyle üretimin 24 saat aralıksız devem ettiğini belirterek, "Kış gelmesiyle bizim zorluğumuz artıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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