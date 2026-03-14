Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi Karargahına Füze Saldırısı

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına füzeyle saldırı düzenlendi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, füze saldırısının Tuzhurmatu ilçesine bağlı Biravcılı köyü yakınındaki Haşdi Şabi 16. Tugay Komutanlığı'na yapıldığını belirtti.

Saldırının karargahtaki silah ve mühimmat deposunu hedef alması büyük patlamaya neden oldu.

Saldırıda karargahta büyük maddi hasar oluşurken bir Haşdi Şabi mensubu da ağır yaralandı.