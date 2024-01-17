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Tuzla Belediyesi, işçilere refah payı zammı vererek en düşük ücreti 31 bin liraya çıkardı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi, işçilere refah payı zammı vererek en düşük ücreti 31 bin liraya çıkardı

Tuzla Belediyesi, memur ve sözleşmeli personel ile yapılan sosyal denge sözleşmesini yenileyerek, işçilere refah payı zammı verdi ve en düşük ücreti yüzde 130'dan fazla artırarak 31 bin liraya yükseltti. Ayrıca personel, çeşitli sosyal haklardan da faydalanacak.

Tuzla Belediyesi, işçilere refah payı zammı vererek en düşük ücreti 31 bin liraya çıkardı
17.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:35
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Tuzla Belediyesi, işçilere refah payı zammı vererek en düşük ücreti 31 bin liraya çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, memur ve sözleşmeli personel ile yapılan sosyal denge sözleşmesi yenilenerek, aylık ödemelerde ve sosyal haklarda yüzde 400'e varan iyileştirmeler yapıldı.

Ayrıca belediye, işçilere refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130'dan fazla artırdı.

Personelin eğitim, bayram, ramazan, gıda paketi, ölüm yardımı, engelli çocuk yardımı gibi kalemlerden faydalanması sağlandı.

Belediye, işçilere geçen yıl yaptığı ek iyileştirmeler ve bugün verdiği refah payı zammı ile birlikte 2023 Ocak ayında 13 bin 500 lira olan en düşük ücreti 31 bin liraya yükseltti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları kaydetti:

"Tuzla'ya hizmet sunduğumuz sahada ve kurumsal olarak yaptığımız tüm hizmetlerde emeği olan personelimiz, işçi ve memurlarımızla ilgili 3 imza attık. Onların alın ve akıl terlerini karşılamak adına, enflasyon hesabının üzerinde ve hayat standartlarının altına düşürmeden yaşamaları için elimizden geleni yaptık. Hayırlı olsun. Biz çalışanlarımızla Tuzla halkına en iyi hizmeti üretebilmek için gayret ediyoruz."

Kaynak: AA
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