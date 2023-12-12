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Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi kursiyerleri yerli ürünlerden yemek yaptı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi kursiyerleri yerli ürünlerden yemek yaptı

Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi kursiyerleri, Yerli Malı Haftası kapsamında yerli ürünlerden yemek yaparak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Proje, yerli ürün kullanımını teşvik etmeyi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi kursiyerleri yerli ürünlerden yemek yaptı
12.12.2023 - 17:26,
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Yerli Malı Haftası kapsamında, Tuzla Belediyesi Mutfak Akademisi kursiyerleri, yerli ürünlerden yemek yaptı. 'Mutfağınızdan Sofranıza' projesi ile yapılan yemekler, Tuzla'daki ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırıldı. Yemek yaparken kursiyerlere yardım eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da hazırlanan yemeklerin ailelere ulaşmasında gönüllülerle birlikte çalıştı. Bu etkinlikle birlikte, toplumda yerli ürünlere olan farkındalığın artırılması hedeflendi ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yardım edildi.

Tuzla Belediyesi'nin Yerli Malı Haftası kapsamında başlattığı 'Mutfağınızdan Sofranıza' projesi, Mutfak Akademisi kursiyerleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın iş birliği ile düzenlendi. Proje, yerli ürün kullanımını teşvik etme ve Tuzla'da gereksinim duyan ailelere destek olma hedefiyle gerçekleştirildi. Mutfak Akademisi kursiyerlerinin yerli ürünlerden yaptığı yemekler, Dr. Fatma Yazıcı ve gönüllülerin katkılarıyla gereksinim duyan ailelere ulaştırıldı. Ayrıca, Dr. Fatma Yazıcı'nın yaptığı ev ziyaretleri sırasında ailelerle olan sıcak sohbetleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermesi, projenin toplumla da bütünleşmesini sağladı.

"GERÇEK MİLLİYETÇİLİK KENDİ YERLİ VE MİLLİ OLANINI DESTEKLEMEKTİR"

Tuzla Belediye Başkanının eşi ve Gönül Elleri Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Yerli Malı Haftası'ndayız. Bugün temsili olarak yerli ürünlerimizle bir üretim yaptık. Bunu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Mutfak Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Akademide eğitim gören kadınlarımız sardıkları sarmaları ve açtıkları mantıları ihtiyaç sahiplerine dağıtarak hayırlarını da yaptı. Yerli malı tüketimi açısından bir simge olarak bunu gösterdiler. Yerli Malı Haftası'nı kendimi bildim bileli kutluyoruz. Fakat, bayram gibi birkaç gün kutlayıp sonra rafa kaldırınca olmuyor. Sadece bir hafta kutlanmamalı, hayat tarzı haline getirilmeli ve çocuklarımıza da markette, çarşıda, alışveriş yapılan her yerde bu ürünü neden tercih ettiğimizi öğretmemiz gerekiyor. Kendi ürünlerimizi desteklememiz gerekiyor. Bu hayati önem arz ediyor; bilinçli tüketici olabilmemiz açısından nereye para aktardığımızı mutlaka bilmeliyiz. Biz 84 milyon insanız ve davranış tarzımız bu kapsamda büyük önem teşkil ediyor, kimi zengin yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada yaşarken geçmişte savaşlar oldu. Bugün de bütün zalimliğiyle devam ediyor, yarın da olmaya devam edecek. Bir ülkenin zor zamanlarında kendi kendine mutlaka yetebiliyor olması lazım. Ekmeğinden suyuna, savunma sanayisine kadar her alanda kendi kendine yetebilmesi gerekiyor. Bunun yolu da iyi günlerde bu fikri desteklemekten geçiyor. Bence gerçek milliyetçilik kendi yerli ve milli olanını desteklemektir" diye konuştu.

"ALLAH ZİYARETLERİNİ BOL ETSİN"

35 yaşındaki engelli kızıyla birlikte yaşayan Gülkız Bolat ise "30 yıldan beri engelli kızımla Tuzla'da yaşıyorum. Küçükken menenjit geçirmiş diyor doktorlar. 5 yaşındaki çocuğun aklı var, hep küçük çocuklarla oyunlar oynar. Nereye gitsem yanımda götürüyorum, kimseye bırakamıyorum. Kızım Nagihan şimdi 35 yaşında. Hanımefendilerin gelmesine çok memnun oldum, çok sevindim, Allah başımızdan eksik etmesin. Belediyemizle ilgili bir sıkıntımız yok. Onlar olmasa biz daha kötü durumda oluruz. Allah ziyaretlerini bol etsin" dedi.

Kaynak: DHA
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