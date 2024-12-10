Tuzla Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği

Tuzla Belediyesi, Orhanlı bölgesinde oturan öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetini sürdürüyor. 950 öğrenci, evden okula güvenle ulaşabilmesi için 9 farklı rotada hizmet alıyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ailelerin yükünü hafifletmek adına bu projenin önemine değindi.

10.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:42
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, Orhanlı bölgesinde oturan öğrencilere yönelik ulaşım desteğini sürdürüyor. Hizmet kapsamında 950 öğrenci evden okula, okuldan evine güvenle gidebiliyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerimizin güvenli ulaşımını temin etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, Orhanlı bölgesinde oturan öğrencilere yönelik ulaşım desteğine devam ediyor. Orhanlı bölgesinde ikamet eden tüm öğrencilerin yararlanabildiği ücretsiz ulaşım hizmeti için okulların açılmasına bir ay kala başvurular başlıyor. 9 farklı rotada, 8 araçla toplam 950 öğrenci ücretsiz olarak okullarına ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Ücretsiz ulaşım desteği ile hem öğrencilerimizin eğitim yolunda karşılaştıkları engelleri azaltıyor hem de velilerimizin yükünü hafifletiyoruz" diye konuştu.

Eren Ali Bingöl, ulaşım hizmetinin öğrencilere ve velilere sağlanan önemli bir katkı olduğunu belirterek, "Tuzla Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerimizin güvenli ulaşımını temin etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Orhanlı bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimine kolaylık sağlamanın, ailelerimize destek olmanın, bizler için büyük bir öncelik olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaşım hizmeti verilen güzergahlar ve bölgeler şu şekilde:

Orhanlı TOKİ Konutları,

Orhanlı Mescit Mahallesi,

Orhanlı Fettah Başaran Caddesi,

Orhanlı Orta Mahallesi'nden ve Anadolu Mahallesi'ne,

Orhanlı Anadolu Mahallesi'nden Orta Mahallesi'ne,

Orhanlı Eski Ankara Asfaltı, Fatih Mahallesi ve Tepeören,

Orhanlı Tepeören'den Akfırat'a,

Orhanlı Akfırat'tan Tepeören'e,

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika

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