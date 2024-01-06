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Tuzla Belediyesi'nden sosyal belediyeciliğe örnek hizmet - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden sosyal belediyeciliğe örnek hizmet

Tuzla Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlar için başlattığı evde temizlik hizmetine devam ediyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kendi işini yapamayan aileleri kapsayan proje kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 80 yaşındaki Parkinson hastası Zeliha Köken'in evine giderek tepeden tırnağa, dip bucak temizledi. Tuzla Belediyesi'nin temizlik ekipleri, 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri' kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Tuzla Belediyesi\'nden sosyal belediyeciliğe örnek hizmet
06.01.2024 - 23:00,
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Tuzla Belediyesi'nden sosyal belediyeciliğe örnek hizmet

Tuzla'da ihtiyaç duyan vatandaşların evleri düzenli olarak temizleniyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç duyan vatandaşlar için başlattığı evde temizlik hizmetine devam ediyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kendi işini yapamayan aileleri kapsayan proje kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 80 yaşındaki Parkinson hastası Zeliha Köken'in evine giderek tepeden tırnağa, dip bucak temizledi. Zeliha Köken, "Tuzla Belediyesi'nden ve Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan çok memnunum. Böyle bir hizmet hiçbir yerde duymadım. Yemek veriyorlar, temizliğe geliyorlar" dedi.

Tuzla'da yaşayan, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve kendi işini kendi yapamayan 65 yaş üst vatandaşların evleri özel olarak temizleniyor. Tuzla Belediyesi'nin temizlik ekipleri, 'Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri' kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Evlerinde tek yaşayan 65 yaş üstü büyüklere titizlikle davranan ekipler, hayır dualarını da alıyorlar.

"Böyle bir hizmet hiçbir yerde duymadım"

Evi temizlenen Parkinson hastası 80 yaşındaki Zeliha Köken, "6-7 seneden beri Parkinson hastasıyım. Kemiklerimde harabiyet ve kırıklık var. 30 seneden beri burada yaşıyorum ve yaklaşık 8 seneden beri bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Tedavi olmama rağmen hiçbir faydasını göremiyorum. Zar zor ayağa kalkıyor ve yürüyorum. Tuzla Belediyesi'nden ve Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan çok memnunum. Böyle bir hizmet hiçbir yerde duymadım. Yemek veriyorlar, temizliğe geliyorlar. Yemekleri çok güzel; parmaklarım hasarlı olduğu için yemek yapamıyorum. Allah yataklara düşürüp kapılara baktırmasın, buna da şükür" şeklinde konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Nurullah Güven ise yapılan uygulamaya dair "Yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyoruz. Camdan başlayarak mutfak, banyo, tuvalet ve bütün evin genel temizliğini yapıyoruz. Bu şekilde yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin hayır duasını alıyoruz, bizden çok memnun kalıyorlar" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA
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