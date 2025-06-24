Tuzla Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlığı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlığı

24.06.2025 14:51
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Tuzla Belediyesi, 2026-2028 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı oluşturmak için hazırlıklara başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek çalıştaylarla, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri belirlenecek.

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli bir adım atarak 2026–2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlık sürecine başladı. Temmuz ayında düzenlenecek iki ayrı çalıştayla sürecin ilk adımları atılacak.

Tuzla Belediyesi, 2026–2028 yıllarını kapsayacak Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlık sürecine başladı. Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Dr. Ayşe Kaşıkırık'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek çalıştaylar ile sürecin katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

"Kapsayıcı bir Tuzla'yı hep birlikte inşa edeceğiz"

Tuzla Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Amacımız Tuzla'da kimseyi geride bırakmamak. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza, komşularımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha eşit, adil ve kapsayıcı bir Tuzla'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" denildi.

İlk çalıştaylar Temmuz'da

1 Temmuz'da iç paydaşlara yönelik yapılacak ilk çalıştayda, Tuzla Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve ilgili belediye birimlerinden temsilciler bir araya gelerek planın içeriği ve hedefleri üzerine görüşlerini sunacak. 2 Temmuz'daki dış paydaş çalıştayına ise kamu kurumlarının kadın birimi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak. Bu oturumda özellikle yerel eşitlik politikalarının sahadaki etkileri ve uygulamaya dair deneyimler masaya yatırılacak. Çalıştay sürecinin ardından, ağustos ayında farklı toplumsal grupları kapsayan odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler ile planın içeriği daha da derinleştirilecek ve toplumun her kesiminin ihtiyaçları eylem planına doğrudan yansıtılacak.

Tuzla Belediyesi, bu çalışmaları uluslararası bir taahhütle destekliyor. 17 Şubat 2025'te, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan belediye, bu şartın gereği olarak iki yıl içinde bir eşitlik eylem planı hazırlama yükümlülüğünü üstlenmişti.

6 ayda bir izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak

Hazırlanan plan, kamuoyu ile paylaşılacak, düzenli aralıklarla izlenecek ve geliştirilecek. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Plan yalnızca belediye içinde değil, sivil toplum kuruluşları, akademi, mahalle muhtarlıkları ve tüm vatandaşlarla birlikte oluşturulacak. Planın uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği için 6 ayda bir izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca her yıl hazırlanan eşitlik izleme raporları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlığı - Son Dakika

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