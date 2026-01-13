Tuzla Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi'nden Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
Tuzla Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi'nden Çevre Temizliği Etkinliği

13.01.2026 13:38  Güncelleme: 14:30
Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Akfırat Piknik Alanı'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek ve atık ayrıştırma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Akfırat Piknik Alanı'nda çevre temizliği ve atık ayrıştırma etkinliği düzenledi.

Tuzla Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle iş birliği yaparak Akfırat Piknik Alanı'nda çevre temizliği ve atık ayrıştırma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve atıkların ayrıştırılması konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Sıfır Atık Şefi Erkan Elbuz, etkinliğe ilişkin, "Çevre bilincinin artırılması adına düzenlediğimiz bu tür etkinlikler çok kıymetli. Tuzla Belediyesi olarak, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sıfır atık yaklaşımını benimsemeleri ve çevre dostu alışkanlıklar geliştirmeleri için çeşitli projeler yürütüyoruz. Bugün burada gençlerle birlikte doğayı temizlerken, aynı zamanda geri dönüşümün ve atık ayrıştırmanın önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Bu etkinlik, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için önemli bir adımdır" dedi.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Asistanı Tahsin Can Dündar ise "Bugün Akfırat Piknik Alanı'nda öğrencilerimizle çöpleri topladık. Etkinlik kapsamında çevre farkındalığı hakkında konuşmalar yapıldı ve gençler olarak doğayı nasıl koruyacağımıza dair fikir kıyaslamalarında bulunduk. Bu fırsatı sunduğu için Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklere devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

