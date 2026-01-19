Tuzla Belediyesi'nden Çakmak Fabrikasında Çıkan Yangından Etkilenenlere Destek

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında bugün sabah saatlerinde çıkan yangından etkilenen vatandaşlar ile olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikram etti.

Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çakmak üretimi yapılan bölümde başladığı belirtilen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken; Tuzla Belediyesi de sahadaki çalışmalara destek verdi.

Kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı bölümünü saran yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 6 çalışan güvenli şekilde tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle fabrika binasında ve üretim alanında maddi hasar meydana geldi.

Belediye ekipleri, yangın süresince çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçlara anında müdahale edilmesi için koordineli bir çalışma yürüttü. Demokrasi Caddesi'nde trafik ve yaya geçişleri güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü olarak sağlandı.

Ekipler, yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak destek sağladı.