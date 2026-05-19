Tuzla'da 19 Mayıs coşkusu kortej ve konserle taçlanacak

19.05.2026 15:14  Güncelleme: 16:05
Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuya sahne oluyor. Etkinlikler, akşam düzenlenecek kortej ve "Gençlik Konseri" ile sona erecek.

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuya sahne oluyor. Etkinlikler, akşam düzenlenecek kortej ve "Gençlik Konseri" ile sona erecek.

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, 16-17 Mayıs'ta bir AVM'de gerçekleştirilen Satranç Turnuvası ile başladı. Kutlamalar, 17 Mayıs'ta Tuzla Belediyesi Stadı'nda düzenlenen Sokak Satrancı etkinliğiyle devam etti.

Bugün ise çelenk sunma töreninin ardından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen spor, kültür ve sosyal etkinliklerle bayram coşkusu tüm ilçede yaşandı.

Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner katıldı.

TÖRENİN ARDINDAN KORO, TİYATRO VE ŞİİR DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri, Tuzla Belediyesi Stadı'nda düzenlenen programa katıldı. Program kapsamında koro dinletisi, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bugün ise Tuzla Belediyesi Stadı'nda düzenlenen Gençlik Festivali ve 3x3 Futbol Turnuvası, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yüzlerce gencin katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler oluşurken, 19 Mayıs coşkusu ilçenin dört bir yanına yayıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlarda spor ve sanat etkinlikleri bayram atmosferine sahne oldu.

Bingöl, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"ATAMIZIN AÇTIĞI YOLDA GÖSTERDİĞİ HEDEFE YÜRÜMEYE DEVAM EDECĞİZ"

"Bugün, milletimizin kaderini değiştiren, bağımsızlığa yürüyüşümüzün meşalesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Tam 107 yıl önce bugün; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, işgalle kuşatılmış bir coğrafyada milletimizin bağımsızlık umudunu yeniden yeşertmiş ve bu topraklarda özgür bir geleceğin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O büyük mücadelede nasıl ki milletçe omuz omuza verildiyse bugün de aynı birlik duygusuyla çalışıyor, üretiyor ve geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Tuzla'da hiç durmadan, yorulmadan, Atamızın açtığı yolda ve gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz."

KORTEJ VE GENÇLİK KONSERİ DÜZENLENECEK

19 Mayıs etkinlikleri, saat 20.00'de Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlayacak kortejin ardından saat 20.30'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda Akademi Sanat "Gençlik Konseri" ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
