Tuzla Belediyesi Spor Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, güzel bir eserin temelini attıklarını söyledi.

Türkiye'ye önemli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Sporun içinden gelen eski bir futbolcu. Bize çizdiği vizyon doğrultusunda önemli yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Tuzla'ya yakışacak bir tesis. Spor ortak bir dil. Spor birleştirici güç. Spor çocuklara özgüven kazandıran, onların kaynaşmasını sağlayan çok önemli bir olgu." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan bizim en önemli görevlerimizden biri bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızı uzak tutmak, önleyici görev yapmak. Bunun panzehiri de spor. Çocuklarımızı spora göndereceğiz. Spor tesislerimize yönlendireceğiz. Modern tesislere kavuşuyoruz. 2 bin kişilik tribünüyle 68-105 futbol sahası ve atletizm pistiyle modern bir tesis yapılacak burada. Yanında tenis kortu olacak. Gerçekten güzel bir proje. Önemli bir proje. Burada spor ortak bir dil. Bu tesislerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 2036 Olimpiyat adaylığımız için önemli bir gösterge bu. Başarıyla tüm organizasyonları yapıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elde edilen başarılar bu sahalardan geçiyor. İstanbul'daki tüm belediyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bir görevimiz de obezite ile mücadele. Kilo almak sağlık sorunlarını yanında getiriyor. Sağlık burada başlıyor. Spor yapan çocuğun öz güveni artar, az hastalanır. Sağlıklı bir nesil olur. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızı çabaları için tebrik ediyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde 12 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik, öğretiyoruz. Tesisler hayırlı olsun, herkesi bekliyoruz."

Binali Yıldırım ise "Bugün Tuzlamızın Mescit Mahallesi'nde çok güzel bir gün yaşıyoruz. Genç, çalışkan başkan Eren Ali Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Göreve geldiği günden beri Tuzla'yı tam anlamıyla kucaklayan, hizmette siyaset olmaz diyerek yola çıkan bir anlayışıyla güzel işler yapıyor. Bu tesiste eksik var Sayın Bakanım. Buraya havuz da lazım. Buraya yavrularımız için güzel bir havuz da yapalım. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak ile 30 yıldan fazla süredir yol yürüdüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gençlerimize yatırım yapan, gençlerin bakanı olan Osman Aşkın Bak bizim 30 yıldan fazla beraber yol yürüdüğümüz bir arkadaşımız. 90'lı yılların başında Cumhurbaşkanımızla kapalı spor salonu açılışı gerçekleştirmiştik. 30 küsur yıl sonra bu güzel tesisin temel atmasını bakanımızla beraber yapıyoruz. Ben Tuzlalıyım. Tuzlalı komşularınızdan biriyim. Tuzla, üreten önemli bir ilçemiz. Tuzla'ya ne yapılsa yakışır. Tuzla her türlü hizmete layıktır. Eser zaten konuşuyor, sözü uzatmaya gerek yok. Biz son 30 yıldan beri eser siyaseti yapıyoruz. Bu, gençliğe yapılan bir yatırım. Gençliğe yapılan yatırım da geleceğe yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım nesilden nesile devam eder. Gelecekte göğsümüzü kabartacak Avrupa'da, dünyada büyük başarılara imza atacak sporcular bu tesislerden çıkacak. Onun için bu yatırımlar çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise ilçenin spora yatırımı noktasında en önemli adımlardan birini attıklarını dile getirdi.

Tesisin, ilçedeki amatör kulüplere de büyük katkı sağlayacağını anlatan Bingöl, "En büyük gururu duymamızın sebebi nedir derseniz arkada oturan çocukların toprak sahasında top oynamış bir çocuk olmaktı derim. Bu mahallede top oynamış bir çocuk olarak 35 yılın ardından Tuzlamıza çok büyük bir spor kompleksini gerçekleştiriyor olmanın büyük gururunu yaşadığımı ifade etmek isterim. İlçemizin spor hayatı ve spora olan yatırımının en önemli adımlarından birini atıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"2000 koltuk kapasiteli tribünü, amatör spor kulüplerine tahsis edeceğimiz odaları Tuzla'daki çocukların sporla buluşmaları için birçok farklı alana gitmeleri gerekirken onları tek bir alanda toplamanın anlamı son derece mühim ve güçlü. Spora yatırım yapalım böylelikle kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutalım. Hem de sağlıklı bireyler yetiştirelim. Bugün temelini attığımız tesis kulüplerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Attığımız her adım Tuzlalı komşularımızın daha iyi hizmet alması için."