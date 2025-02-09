Tuzla'da 4 Katlı Apartman Ses Gelmesi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika
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Tuzla'da 4 Katlı Apartman Ses Gelmesi Nedeniyle Boşaltıldı

Tuzla\'da 4 Katlı Apartman Ses Gelmesi Nedeniyle Boşaltıldı

Tuzla'da, 4 katlı bir apartmanın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı. Yapılan incelemelerde, binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edildi. 2023 yılında bölge için tahliye yazısı gönderildiği açıklandı.

09.02.2025 05:27  Güncelleme: 05:32
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TUZLA'da, iddiaya göre 4 katlı apartmanın kolonlarından ses geldi. Ekiplerin binada yaptığı incelemeler sonrası bina boşaltılırken, 2023 yılında bölgenin tamamına tahliye yazıyı gönderildiği öğrenildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. 9 daire ve 2 iş yerinin bulunduğu apartmanın kolonlarından iddiaya göre ses geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemelerde binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edildi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edilirken yol trafiğe kapatıldı ve AFAD ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilen vatandaşlar ise geceyi geçirmek üzere akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.

'2023 YILINDA BÖLGENİN TAMAMINA BİR TAHLİYE YAZISI YAZILMIŞ'

Tahliye edilen binanın önüne gelerek ekiplerden bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 2023 yılında bölgenin tamamına tahliye yazısını yazıldığını ifade etti. Başkan Bingöl, "Vatandaşlarımız itfaiyeyi arıyor. Biz daha sonra bilgi sahibi oluyoruz. AFAD, itfaiye, polisimiz burada teşekkür ediyoruz. İlk şikayetin üzerine hemen önlemlerimizi aldık, binayı tahliye ettik, mühürledik. Yolu trafiğe kapattık. Çevredeki başka yapıları tahliye etme sürecine başladık. Şu an için kısa süreli kontrolümüzde, taşıyıcı sistemde çok ciddi bir sorun gözükmüyor lakin bölge riskli alan ve 2023 yılında bölgenin tamamına bir tahliye yazısı yazılmış. Tahliye yazısının gereğini de bu vesileyle yerine getirmiş olacağız. Gerekli önlemleri aldık." dedi.

'APAR TOPAR ÇOLUK ÇOCUK ÇIKTIK'

Bina sakini Mehmet Şahin, "Saat 00.00 civarında komşular binadan ses geliyor, tahliye edelim dediler. Biz de apar topar çoluk çocuk çıktık. Sonra belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. 9 daire 2 dükkan incelemelerin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı. Kapsamlı incelemeden sonra karar verilecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da 4 Katlı Apartman Ses Gelmesi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da 4 Katlı Apartman Ses Gelmesi Nedeniyle Boşaltıldı - Son Dakika
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