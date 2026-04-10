Tuzla'da Cami ve Kur'an Kursu Açılışı - Son Dakika
Tuzla'da Cami ve Kur'an Kursu Açılışı

Tuzla\'da Cami ve Kur\'an Kursu Açılışı
10.04.2026 20:34
Diyanet Başkanı Arpaguş, Tuzla'da 3 cami ve 2 Kur'an kursunun açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Tuzla'da yapımı tamamlanan 3 cami ile 2 Kur'an kursunun toplu açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkan İmdat Yazıcı Kur'an Kursu, Ertuğrul Gazi Camisi, Vildan Hatun Kur'an Kursu, Ahmet Nalbant Sahil Camisi ve Kaplaner Camisi'nin toplu açılış töreni, Arpaguş'un katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Arpaguş, Tuzla'ya kazandırılan cami ve Kur'an kurslarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, çocukların açılışı yapılan eserlerle birlikte İslamiyet'i tanıyacağını ve dinini öğreneceğini söyledi.

Arpaguş, cami ve Kur'an kurslarında Allah'a yaklaşmanın yollarının aranacağını belirterek, "Vatanımız, milletimiz ve insanlığımız için hayır duaları edilecek, ibadetlerde bulunulacak. Ebediyeti kazanmak adına bu sadakayı cariye olan güzel işleri yapan bütün kardeşlerimize, hayır sahiplerimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Türkan İmdat Yazıcı Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan Arpaguş, çocuklarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş, törenin ardından açılışını yaptığı Ahmet Nalbant Sahil Camisi'nde hutbe irad etti, cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da Cami ve Kur'an Kursu Açılışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tuzla'da Cami ve Kur'an Kursu Açılışı - Son Dakika
