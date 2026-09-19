Tuzla'da çatı tadilatında yangın çıktı, 1 saatte söndürüldü, ölü yaralı yok - Son Dakika
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Tuzla'da çatı tadilatında yangın çıktı, 1 saatte söndürüldü, ölü yaralı yok

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Tuzla\'da çatı tadilatında yangın çıktı, 1 saatte söndürüldü, ölü yaralı yok
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Tuzla Aydınlı Mahallesi Murat Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken çatıda hasar meydana geldi; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

TUZLA'da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 09: 00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı binanı çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda tadilat yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

'UFAK BİR KIVILCIM KERESTE TUTUŞMASINA NEDEN OLDU'

Yangını gören Orhan Gündüz, "Sabah uyuyorduk birden sesler geldi. Yan komşumuz 1 haftadır çatısını yeniliyordu. Çatıda kaynak yaparken kıvılcımdan dolayı kereste tutuşmuş. Yazdan beri kereste barut gibi olmuş. Ufak bir kıvılcım kereste tutuşmasına neden oldu. Çatı eskimişti, yenileniyordu. Ölü ya da yaralı yok. Alt katta hasar yok. İtfaiye zamanında gelerek müdahale etti" dedi.

Kaynak: DHA
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