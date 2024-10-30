Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı Renkli Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı Renkli Etkinlikle Kutlandı

Cumhuriyetin 101'inci yılı, Tuzla'da denizde yapılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 14 dalgıç suya dalarken, yüzeyde yelkenliler ve kanolar ile görsel şölene imza atıldı.

30.10.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Cumhuriyetin 101'inci yılı, Tuzla'da denizde yapılan bir etkinlikle kutlandı. 14 dalgıç suyun altına dalarken, satıhta buluşan yelkenliler ve tekneler ateş çemberleriyle kutlama yaptı. Denizciler, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün himayesinde "Cumhuriyetin Işığı Tuzla'da Hiç Sönmeyecek" sloganıyla renkli görüntüler sergiledi.

Tuzlalı denizciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tuzla Belediyesi önderliğinde Mercan bölgesinde buluştu. Başkan Bingöl'ün himayesinde, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Piri Reis Üniversitesi ve Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; 14 dalgıcın yanı sıra 3 yelkenli ve 5 kano teknesi bir araya geldi.

Doğal zenginlikleriyle dikkati çeken Mercan kıyısından dalan dalgıçlar, Atatürk'ün portresi çevresinde kümelenerek poz verdi. Daha sonra satha çıkan dalgıçlara yelkenlilerdeki ve kanolardaki denizcilerde destek verince güzel görüntüler ortaya çıktı. Aynı anda yakılan meşaleler, Mercan sahilini Cumhuriyet ışığıyla aydınlattı.

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersanelerden Sorumlu Başkan Danışmanı Gökhan Karakaş, etkinliğe ilişkin, "Tuzla, İstanbul'un en doğudaki ama en doğal ilçesi. Işığın özellikle de Cumhuriyet ışığının Tuzla'da hiç sönmeyeceğini kanıtlamak için denizciler olarak toplandık. Cumhuriyetimiz 101 yaşında ama gencecik bir delikanlı kadar sapasağlam ayakta. Biz de Cumhuriyetin tüm kazanımlarına saygı duyduğumuzu ve Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı göstermek için hem bir dalış icra ettik hem de su üstünde yelken, kürek ve kano sporcularımızla küçük bir şölen yaptık" dedi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Kurucu Başkanı Sermet Fındık da "Ulusal bayramlar, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli. Atatürk ve Mavi Vatan olmazsa olmazımızdır. Tuzla Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Piri Reis Üniversitesi Su Altı Dalış Uzmanı Tamer Günebakan ise "Her sene özel günlerde saygı dalışımızı icra ediyoruz. Bu sene de Tuzla Belediye Başkanlığı nezaretinde Piri Reis Üniversitesi olarak bu etkinliğe biz de katıldık. Cumhuriyetimizin 101. yılında kızlarımızla böyle bir etkinlikte yer almak bizim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Şölen, Tuzla, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı Renkli Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı Renkli Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.