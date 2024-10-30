Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı Renkli Etkinlikle Kutlandı

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(İSTANBUL) - Cumhuriyetin 101'inci yılı, Tuzla'da denizde yapılan bir etkinlikle kutlandı. 14 dalgıç suyun altına dalarken, satıhta buluşan yelkenliler ve tekneler ateş çemberleriyle kutlama yaptı. Denizciler, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün himayesinde "Cumhuriyetin Işığı Tuzla'da Hiç Sönmeyecek" sloganıyla renkli görüntüler sergiledi.

Tuzlalı denizciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tuzla Belediyesi önderliğinde Mercan bölgesinde buluştu. Başkan Bingöl'ün himayesinde, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Piri Reis Üniversitesi ve Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; 14 dalgıcın yanı sıra 3 yelkenli ve 5 kano teknesi bir araya geldi.

Doğal zenginlikleriyle dikkati çeken Mercan kıyısından dalan dalgıçlar, Atatürk'ün portresi çevresinde kümelenerek poz verdi. Daha sonra satha çıkan dalgıçlara yelkenlilerdeki ve kanolardaki denizcilerde destek verince güzel görüntüler ortaya çıktı. Aynı anda yakılan meşaleler, Mercan sahilini Cumhuriyet ışığıyla aydınlattı.

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersanelerden Sorumlu Başkan Danışmanı Gökhan Karakaş, etkinliğe ilişkin, "Tuzla, İstanbul'un en doğudaki ama en doğal ilçesi. Işığın özellikle de Cumhuriyet ışığının Tuzla'da hiç sönmeyeceğini kanıtlamak için denizciler olarak toplandık. Cumhuriyetimiz 101 yaşında ama gencecik bir delikanlı kadar sapasağlam ayakta. Biz de Cumhuriyetin tüm kazanımlarına saygı duyduğumuzu ve Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı göstermek için hem bir dalış icra ettik hem de su üstünde yelken, kürek ve kano sporcularımızla küçük bir şölen yaptık" dedi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Kurucu Başkanı Sermet Fındık da "Ulusal bayramlar, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli. Atatürk ve Mavi Vatan olmazsa olmazımızdır. Tuzla Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Piri Reis Üniversitesi Su Altı Dalış Uzmanı Tamer Günebakan ise "Her sene özel günlerde saygı dalışımızı icra ediyoruz. Bu sene de Tuzla Belediye Başkanlığı nezaretinde Piri Reis Üniversitesi olarak bu etkinliğe biz de katıldık. Cumhuriyetimizin 101. yılında kızlarımızla böyle bir etkinlikte yer almak bizim için çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.