Tuzla'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tuzla'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tuzla'da bir kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı ve müteahhit M.Z.V. tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

12.08.2024 19:46
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Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. ile bugün yakalanan müteahhit M.Z.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, M.Z.V'yi tutuklanması, diğer şüphelileri de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Olay

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan ve işçi Salih İğne toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı, bugün ise müteahhit M.Z.V. yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Tuzla, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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