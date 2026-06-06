Tuzla\'da Sualtı Temizliği Yapıldı

TUZLA'da geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan fırtına nedeniyle batan 22 teknenin deniz ekosistemine verdiği zararı engellemek için sualtı temizlik hareketi başlatıldı. Dalgıçlar Tuzla sahilde dalarak denizin altında kalan tekne kalıntılarını temizledi. Temizlik sırasında batık teknelerin yanı sıra tuvalet taşları, otomobil lastikleri, yangın tüpleri de karaya çıkarıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Derinlere Saygı Dalış Topluluğu başkan yardımcısı Gökhan Karakaş "Denizleri kirletmemek denizleri temizlemekten daha kolay ve ucuz. Denizlerimizi koruyalım" dedi.

Tuzla Sahili'nde sualtı temizlik hareketi başlatıldı. Etkinliğe Tuzla Belediyesi, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi ve temizliğe destek veren sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Marmara Denizine nefes aldırmak için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik sırasında Türk Denizciliğinin Efsane ismi Sadun Boro'da vefatının 11. yılında anıldı.

TUVALET TAŞINDAN OTOMOBİL LASTİĞİNE HER TÜRLÜ EŞYA ÇIKTI

Tuzla'da yaşanan fırtına sırasında 22 teknenin battığı liman içine dalan dalgıçlar geriye kalan enkaz parçalarını topladı. Organizasyon sırasında denizden çok sayıda parçalanmış tekne çıkarılırken ayrıca tuvalet taşları, halatlar, güneş enerji panelleri ve barandalar, yangın söndürücüler, otomobil lastikleri gibi eşyalar da bulundu. Çıkarılan tekne ve eşyaların bir bölümü gönüller tarafından kıyıda sergilendi.

'BU İŞİ YAPMAK İÇİN DENİZİ GERÇEKTEN SEVMEK LAZIM'

Organizasyonu düzenleyen Derinlere Saygı Dalış topluluğunun başkan yardımcısı, ayrıca Tuzla Belediyesi Denizcilik ve medya koordinatörü Gökhan Karakaş, "8 Ocak tarihinde burada büyük bir fırtına oldu. Batan teknelerin 4'nün parçalarına ulaştık. Bunu gönüllü dalgıçlarımız tamamen kas gücüyle yaptı. Bu işi yapmak için denizi gerçekten sevmek lazım. Denizi kirletmemek, denizi temizlemekten çok daha kolay ve ucuz. Buradan çıkardığımız parçalarla denizi temizleyemeyiz. Bu yüzden denizlerimizi korumalıyız, kirlenmesini önlemeliyiz" dedi.