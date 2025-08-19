Tuzla'da Yol Verme Kavgası - Son Dakika
Tuzla'da Yol Verme Kavgası

19.08.2025 14:39
Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyonetin camını yumrukla kırdı.

TUZLA'da yol verme tartışmasında otomobilinden inen sürücü, kamyonetin camını yumruk atarak kırdı. Kamyonetin şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Aydıntepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ve kamyonet şoförü yol verme nedeniyle tartıştı. Kısa büyüyen tartışmada otomobilde bulunan bir kişi araçtan inip 'yoluna devam et' diyerek kamyonet şoförüne uyarıda bulundu. Kapılarını kilitleyerek 'Yol mu kesiyorsunuz, polisi aradım bekliyorum' diyen kamyonet şoförü aracını durdurdu. Bunun ardından otomobilini yol kenarına park eden sürücü, koşarak geldiği kamyonetin önce camına yumruk attı. Cam kırılırken, kamyonet şoförü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

14:17
12:41
