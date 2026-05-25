Tuzla\'daki Kapiya Katliamı Anma Töreni

25.05.2026 20:02
Bosna Hersek'te, Kapiya Katliamı'nın 31. yılında 71 sivili anmak için tören düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde, 25 Mayıs 1995'te Sırplar tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden 71 sivili anma töreni düzenlendi.

Bosna Herseklilerin "Kapiya Katliamı" olarak andığı olayın 31. yılında gerçekleştirilen törene katılan kurban yakınları, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konsey'in Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve diğer siyasiler, katliamda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıta çelenk bırakıp dua etti.

Katliamda henüz 2,5 yaşındayken hayatını kaybeden Sandro Kalesic'in babası Dino Kalesic???????, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda resmi anma törenlerine katılmadığını belirterek, "Sanırım delegasyonların bulunduğu ve çelenk bırakılan bu törensel bölüme ilk kez katılıyorum." dedi.

Kapiya Katliamı

Savaş öncesinde "Gençlik Günü" olarak kutlanan 25 Mayıs'ta bir araya gelen onlarca genç, Tuzla'daki Slana Banja Parkı'nda toplandı. Bosna Herseklilerin "Kapiya Katliamı" olarak andığı saldırı, 25 Mayıs 1995'te saat 20.55'te Sırplar tarafından yapılan top atışıyla başladı.

Ozren Dağı'ndaki Sırp mevzilerinden gençlerin bulunduğu alana yapılan top atışı nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralananların birçoğu bedensel engelli kaldı.

Katliamdan sonra Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Novak Djukic, Ozren Dağı'ndaki Sırp birliklerin komutanı olarak şehri bombalama emri verdi.

Katliamın birinci dereceden azmettiricisi ve sorumlusu olan Sırp Djukic, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından 25 yıl hapse mahkum edildi. Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, cezayı bozarak 20 yıla indirdi. Djukic, yargılamadaki bu boşluktan yararlanarak tedavi olacağı bahanesiyle Sırbistan'a gitti.

Djukic, vatandaşlığının bulunduğu Sırbistan'da, 2014 yılından bu yana "özgürce" yaşamına devam ediyor.

Kaynak: AA

