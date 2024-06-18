Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İstanbul Valiliği, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

18.06.2024 14:54
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(İSTANBUL)- Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır" denildi.

Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada saat 12.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilik açıklama yaptı

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken İstanbul Valiliği de yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"18.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Afad KRBN ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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