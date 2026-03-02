Tuzla Palas Gölü 41 Yıl Sonra Yeniden 30 Kilometrekare - Son Dakika
Tuzla Palas Gölü 41 Yıl Sonra Yeniden 30 Kilometrekare

02.03.2026 11:16
Tuzla Palas Gölü, yoğun kar ve yağmur sonrası 41 yıl sonra yüzey alanını 30 km²'ye çıkardı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasında olan Tuzla Palas Gölü'nün yüzey alanı, bölgedeki etkili kar ve yağmurların ardından 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan Tuzla Palas Gölü'nün su havzası, 1985 yılında 30 kilometrekare olarak ölçüldü.

O günden sonra düzenli olarak küçülün göl yüzeyi, geçen yıl 20 kilometrekare alana kadar daraldı.

Bölgede kış mevsiminde etkili olan kar yağışı ve yağmur, gölün alanını 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye ulaştırdı.

Gölün su seviyesinin yükselmesi, ilçeye bağlı Palas Mahallesi'ndeki vatandaşları da sevindirdi.

Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken göl, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Göç yolu üzerinde olması nedeniyle 213 kuş türünün yaşadığı tespit edilen alanda, genellikle flamingo, angut, turna, fiyo, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemlenebiliyor.

"35 yıldır kullanılan stabilize yollar su altında kaldı"

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, yağışların 2025 yılı sonunda başladığını ve kış mevsimi boyunca etkili olduğunu söyledi.

Son yıllarda yağışların az olmasından dolayı göl havzasının küçüldüğünü anımsatan Özdemir, "Bu yılki yoğun kar yağışı ve son günlerde etkili olan yağmurla birlikte göl 41 yıl önceki havzasına yeniden kavuştu. Havzanın genişlemiş olması doğayı canlandırmasının yanı sıra bölge halkını da mutlu etti." dedi.

Özdemir, havzanın genişlemesiyle birlikte bu yıl gölün daha fazla kuş ağırlayacağını, bu durumdan memnun olduklarını ifade etti.

Gölün kendileri için bir su birikintisinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Burası bizim çocukluğumuz, kültürümüz, tarihimiz. En son çocukken gördüğümüz manzara inşallah bu yıl yeniden gerçekleşecek. Köyümüzün yakınında ve gölün havzası içerisinde 'Berdilik' adını verdiğimiz bir alan var. Orası biz çocukken gölün suyuyla doluydu. O bölge köyümüze daha yakın olduğu için kuşların sesini daha rahat duyabiliyorduk ama buranın suyu zamanla çekildi. Hatta vatandaşlar, yaklaşık 35 yıldır hiç su altında kalmayan stabilize yollar oluşturdu. Yağmurlarla birlikte burası su doldu, yollar kapandı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Palas, Tuzla, Çevre

Son Dakika Güncel Tuzla Palas Gölü 41 Yıl Sonra Yeniden 30 Kilometrekare - Son Dakika

Tuzla Palas Gölü 41 Yıl Sonra Yeniden 30 Kilometrekare
