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TYB 2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri Açıklandı - Son Dakika
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TYB 2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri Açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen '2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri' kazanan isimler ve eserler TYB Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, ödül alan isimlerin yanı sıra Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen kişilerin de belirlendiğini açıkladı. TYB'nin edebiyat dünyasında kazandığı ünün, seçici kurulun iyi eserleri bulma çabasıyla takdirle karşılandığını belirten Arıcan, TYB ödüllerinin ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti. Gülşen Funda'nın 'Yol Deriz Ona' eseriyle hikaye kategorisinde, Zeynep Arkan'ın 'Gözleri Olan Hiçbir Şeyi' eseriyle şiir dalında, Kaan Murat Yanık'ın 'Sular Üstünde Gökler Altında' eseriyle roman kategorisinde ödül aldığı açıklandı. Ayrıca, TRT 2'nin 'Sanatçının Şehri' programı TV Programı dalında, 'Hep 33 Yaşında' adlı belgesel TV Belgesel dalında, Kahramanmaraş Belediyesi ise Kamu Yayıncılık alanında ödül almaya hak kazandı. İrfan Çalışkan TYB Vefa Ödülü'ne, Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu ise Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

TYB 2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri Açıklandı
01.01.2024 - 13:19,
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Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) "2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserler duyuruldu.

2023 yılı için ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, yazar, fikir adamı ve sanatçıların değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen isimlerin de belirlendiğini söyledi.

Seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılanarak TYB'nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını belirten Arıcan, uzun yıllardır verilen TYB ödüllerinin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti.

Hikaye kategorisinde Gülşen Funda "Yol Deriz Ona" eseriyle, şiir dalında Zeynep Arkan "Gözleri Olan Hiçbir Şeyi" eseriyle, roman kategorisinde Kaan Murat Yanık "Sular Üstünde Gökler Altında" eseriyle ödüle layık görüldü.

TV Programı dalında "Sanatçının Şehri" programı ile TRT 2, TV Belgesel dalında "Hep 33 Yaşında" adlı belgesel, Kamu Yayıncılık alanında ise Kahramanmaraş Belediyesi ödül almaya hak kazandı.

TYB Vefa Ödülü'ne İrfan Çalışkan, Üstün Hizmet Ödülü'ne ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu değer görüldü.

Kaynak: AA
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