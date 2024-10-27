UAEA: İran Nükleer Tesisleri Saldırıda Etkilenmedi

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VİYANA, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in günün erken saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıdan İran'ın nükleer tesislerinin "etkilenmediğini" kaydetti.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "UAEA müfettişleri güvende ve İran'daki çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Grossi, nükleer ve diğer radyoaktif maddelerin emniyet ve güvenliğini tehlikeye atabilecek eylemlere yönelik "sağduyu ve itidal" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, füze üretim tesisleri, karadan havaya füzeler ve İran'ın diğer hava kabiliyetleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerindeki hedefli hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, İran'ın hava savunma karargahının İsrail saldırısına başarıyla karşı koyduğunu ve bunun "sınırlı hasarla" sonuçlandığını bildirdi.

İran ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında dört askerin öldüğünü belirtti.